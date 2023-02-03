0
0
144
НОВОСТИ

Украина выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет, заявил Кулеба

14:12 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет.

«Следующее оружие — вы правильно идентифицировали — это самолеты и дальнобойные ракеты. <…> Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно поднимали этот вопрос <…>, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен», — сказал он в интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано в пятницу.

Кулеба не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 03.02.2023
ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1
0
6
15:00 03.02.2023
Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдет на все ради интересов США — Колокольцев
0
47
14:32 03.02.2023
Глава МВД Турции обвинил США в управлении Европой и призвал не будоражить республику
0
107
14:00 03.02.2023
Путин встретится с лидерами парламентских фракций по отдельности
0
156
13:32 03.02.2023
Песков назвал уткой публикации, что США предлагали план с уступкой Украиной 20% территорий
0
209
13:20 03.02.2023
«Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле» - Медведев
0
215
13:05 03.02.2023
Куба заинтересована в ускорении присоединения к ЕАЭС — премьер
0
229
13:00 03.02.2023
Польша призовет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в случае участия россиян и белорусов
0
223
12:32 03.02.2023
В Москве выявили 2 800 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
232
12:20 03.02.2023
Белка прервала сообщение на пяти ветках городских электричек в Ганновере — Bild
0
260

Возврат к списку