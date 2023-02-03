Украина выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет, заявил Кулеба

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет.

«Следующее оружие — вы правильно идентифицировали — это самолеты и дальнобойные ракеты. <…> Этот разговор тоже не начался вчера. Мы давно поднимали этот вопрос <…>, но сейчас выходим на финишную прямую. И есть четкое понимание, где есть это оружие, с кем нужно работать. Думаю, этот вопрос будет решен», — сказал он в интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано в пятницу.

Кулеба не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.