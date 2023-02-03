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Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдет на все ради интересов США — Колокольцев

15:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт на Крымском мосту показал, что Украина готова пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов США. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, представляя личному составу нового министра внутренних дел Крыма генерал-майора полиции Игоря Илларионова.

«Эта тема касается каждого сотрудника органов внутренних дел, в какой бы службе он ни работал. Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток», — процитировали его в пресс-центре МВД.

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