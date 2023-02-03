Поставки ядерного оружия не должны быть частью военной помощи Украине — президент Чехии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки ядерного оружия и прямое вовлечение сил НАТО в конфликт на Украине не должны быть частью военной помощи Киеву. Такое мнение высказал в пятницу избранный президент Чехии Петр Павел в интервью агентству Блумберг.

«Я считаю, что мы не должны ограничивать [поставки] снаряжения. Единственным исключением являются ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», — подчеркнул Павел.