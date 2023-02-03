Пентагон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $2,175 млрд

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США в пятницу объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в 2,175 млрд долларов. Это подтвердил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине», — сообщил он, отметив, что пакет состоит из двух частей: помощь объемом в 425 млн долларов будет выделена из запасов Пентагона, еще 1,75 млрд долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.