Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель
22:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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