Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля. Как сообщило агентство Рейтер, послы ЕС в пятницу вечером договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию — 45 долларов за баррель.