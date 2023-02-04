На повестке дня в НАТО не стоит вопрос о присоединение Украины - МИД Франции

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не стоит в повестке дня. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI.



«Что касается вступления (Украины — прим. ТАСС) в НАТО, то вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня», — отметила она.



В то же время представитель внешнеполитического ведомства напомнила о «принципах Хельсинских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, заключающихся в свободе каждого государства выбирать своих союзников».



