В феврале планируются консультации военных экспертов РФ, Турции и Сирии - МИД РФ
14:10 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дипломат сообщил, что по итогам состоявшейся 28 декабря встречи глав Минобороны трех стран стороны обозначили, что «в феврале собираются проводить первую экспертную встречу в этом формате». Богданов подтвердил, что речь идет об этом формате.
В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что военные делегации Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне.
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