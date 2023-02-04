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В феврале планируются консультации военных экспертов РФ, Турции и Сирии - МИД РФ

14:10 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспертные консультации России, Турции и Сирии в продолжение предыдущих переговоров по линии оборонных ведомств трех стран планируются в феврале. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Дипломат сообщил, что по итогам состоявшейся 28 декабря встречи глав Минобороны трех стран стороны обозначили, что «в феврале собираются проводить первую экспертную встречу в этом формате». Богданов подтвердил, что речь идет об этом формате.

В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что военные делегации Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне.

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