Нетаньяху: В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс

09:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет израильскую сторону и не нарушает интересов Москвы.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», — сказал Нетаньяху в субботу в интервью французскому телеканалу Эль-се-и. «Таким образом, мы решили действовать каждый на своей стороне», — отметил он.