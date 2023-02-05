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НОВОСТИ

Нетаньяху: В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс

09:11 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет израильскую сторону и не нарушает интересов Москвы.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», — сказал Нетаньяху в субботу в интервью французскому телеканалу Эль-се-и. «Таким образом, мы решили действовать каждый на своей стороне», — отметил он.

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