Нетаньяху: В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс
09:11 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России», — сказал Нетаньяху в субботу в интервью французскому телеканалу Эль-се-и. «Таким образом, мы решили действовать каждый на своей стороне», — отметил он.
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