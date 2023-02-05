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До трех градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 5 февраля

09:20 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, от минус 1 до минус 3 градусов и небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 1 до минус 3 градусов. «Облачно. Небольшой снег. Гололедица», — говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

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