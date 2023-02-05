0
0
0
НОВОСТИ

Минобороны Китая пообещало применить «необходимые средства» в случае, подобном происшествию с аэростатом

10:38 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским метеорологическим аэростатом. Об этом в воскресенье заявило Минобороны КНР.

«Применение США военной силы для нападения на наш гражданский беспилотный аэростат является явно чрезмерной реакцией, — говорится в сообщении китайского оборонного ведомства в социальной сети „Вичат“. — Выражаем решительный протест против такого шага американской стороны и оставляем за собой право использовать необходимые средства при разрешении подобных ситуаций».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 05.02.2023
До трех градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 5 февраля
0
222
09:11 05.02.2023
Нетаньяху: В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс
0
305
09:00 05.02.2023
ВВС США уничтожили китайский аэростат, залетевший на их территорию
0
257
20:35 04.02.2023
Вступлению Швеции в НАТО мешают террористические организации - глава МИД
0
933
20:30 04.02.2023
В мошенничестве на 2,5 млн $ обвиняют трех сотрудников администрации морских портов Украины
0
877
19:20 04.02.2023
Из-за аварии почти 500 тыс. жителей Одесской области остаются без электричества
0
983
19:10 04.02.2023
Из украинского плена освобождены 12 военнослужащих
0
853
17:55 04.02.2023
Саммит в Киеве пиар-акция, Украину не готовы принять в ЕС - эксперт
0
848
16:40 04.02.2023
КНР может попасть под санкции США из-за поставок Ирану - СМИ
0
933
16:30 04.02.2023
В большую политику планируют вернуться Борис Джонсон и Лиз Трасс - СМИ
0
898

Возврат к списку