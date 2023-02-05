Минобороны Китая пообещало применить «необходимые средства» в случае, подобном происшествию с аэростатом

10:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, аналогичных инциденту с китайским метеорологическим аэростатом. Об этом в воскресенье заявило Минобороны КНР.

«Применение США военной силы для нападения на наш гражданский беспилотный аэростат является явно чрезмерной реакцией, — говорится в сообщении китайского оборонного ведомства в социальной сети „Вичат“. — Выражаем решительный протест против такого шага американской стороны и оставляем за собой право использовать необходимые средства при разрешении подобных ситуаций».