Минобороны РФ привело данные об уничтожении военной техники ВСУ с начала спецоперации

15:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3 023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 750 танков и других боевых бронированных машин, 1 007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 272 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.