Китайские аэростаты входили в воздушное пространство США при Трампе — Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией Соединенных Штатов при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.

По его данным, «китайские разведывательные воздушные шары» находились над континентальной частью Соединенных Штатов «как минимум три раза», но информация об этом стала известна только «с приходом в Белый дом Джо Байдена».

Как отмечает агентство, это объясняет, почему экс-президент Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации отрицали факт, что китайские аэростаты ранее уже нарушали воздушные границы США. «Этого никогда не было», — сказал в интервью телеканалу «Фокс ньюс» Трамп.