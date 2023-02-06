0
0
165
НОВОСТИ

Китайские аэростаты входили в воздушное пространство США при Трампе — Bloomberg

10:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией Соединенных Штатов при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.

По его данным, «китайские разведывательные воздушные шары» находились над континентальной частью Соединенных Штатов «как минимум три раза», но информация об этом стала известна только «с приходом в Белый дом Джо Байдена».

Как отмечает агентство, это объясняет, почему экс-президент Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации отрицали факт, что китайские аэростаты ранее уже нарушали воздушные границы США. «Этого никогда не было», — сказал в интервью телеканалу «Фокс ньюс» Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 06.02.2023
Мали объявила персоной нон грата представителя миссии ООН в этой стране
0
50
11:20 06.02.2023
Киев в этом году может столкнуться с проблемами при выплате госдолга — экс-премьер Азаров
0
85
11:05 06.02.2023
В Турции после землетрясения произошел взрыв на газопроводе
0
108
11:00 06.02.2023
В районе Калуги в воздухе взорвался беспилотник - губернатор
0
121
10:32 06.02.2023
Молдавия ищет помощи ЕС в борьбе с торговлей людьми и оружием с Украины — премьер
0
193
10:05 06.02.2023
Американский финансист допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет
0
207
10:00 06.02.2023
В Красноярском крае зафиксированы случаи лихорадки Денге — Роспотребнадзор
0
199
09:32 06.02.2023
Сбив китайский аэростат США «злоупотребили военной силой» - МИД КНР
0
231
09:20 06.02.2023
ВСУ применили химоружие на Артемовском направлении — советник Пушилина
0
297
09:05 06.02.2023
На Украине сообщили о замене министра обороны
0
317

Возврат к списку