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НОВОСТИ

Декларации депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обезличенном виде

12:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете в общем виде, без персональных данных. Соответствующий документ опубликован.

При этом, как пояснял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, парламентарии продолжат подавать декларации в полном объеме, порядок их подачи меняться на будет.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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