В Москве выявили 1 815 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 815 против 2 382 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 362 157 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 959 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 329, до 3 161 010.