В Москве выявили 1 815 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 815 против 2 382 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 362 157 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 959 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 329, до 3 161 010.
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