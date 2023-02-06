В Турции 912 человек погибли и 5 385 пострадали в результате землетрясения — Эрдоган
14:12 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более 5,3 тыс. пострадали. Такие данные обнародовал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, выступавший в прямом эфире турецкого телевидения.
«По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадали 5 385 граждан. Разрушены 2 818 зданий», — сообщил президент.
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