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НОВОСТИ

Рашид Нургалиев стал первым замсекретаря Совбеза России

14:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в понедельник.

Ранее первым замсекретаря Совбеза был Юрий Аверьянов. 1 февраля он был освобожден от этой должности и стал помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Нургалиев был в числе других заместителей секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

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