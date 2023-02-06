Рашид Нургалиев стал первым замсекретаря Совбеза России

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в понедельник.

Ранее первым замсекретаря Совбеза был Юрий Аверьянов. 1 февраля он был освобожден от этой должности и стал помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Нургалиев был в числе других заместителей секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.