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НОВОСТИ

РФ развивает энергетическое сотрудничество с Индией, заявил глава "Роснефти"

15:15 06.02.2023

Индия, превратившись в самую населенную страну мира, становится лидером мировой экономической динамики, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе министерской сессии, в рамках Индийской энергетической недели ключевого южно-азиатского форума, посвященного вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости. Открыл энергетическую неделю премьер-министр Индии Нарендра Моди, который принял участие в круглом столе с руководителями глобальных энергетических компаний.

По словам Сечина, половина роста мировой экономики в 2023 году будет приходится на Индию и ее соседей, а на США и еврозону – лишь 10%. «Большая страна с огромным молодым амбициозным населением, где самое важное – динамика, - заявил Сечин. - Не случайно аналитики и эксперты прогнозируют для Индии темпы роста до 7% в год».

По словам главы «Роснефти», РФ смогла в условиях беспрецедентных санкций и давления Запада обеспечить результат более значительный, чем у многие ведущие экономики мира и выполнение крупных экономических программ уже стало "большой психологической победой", которая должна предопределить ее успехи и в других сферах.

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