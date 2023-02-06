США могут на этой неделе ввести 200-процентную пошлину на алюминий из РФ — Bloomberg
19:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США планируют на этой неделе ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий. Об этом сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По оценкам агентства, такая мера шаг приведет «к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США». Блумберг подчеркивает, что алюминий российского производства составляет порядка 10% американского импорта.
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