США могут на этой неделе ввести 200-процентную пошлину на алюминий из РФ — Bloomberg

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют на этой неделе ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий. Об этом сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По оценкам агентства, такая мера шаг приведет «к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США». Блумберг подчеркивает, что алюминий российского производства составляет порядка 10% американского импорта.