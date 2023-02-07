Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 2 370

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции превысило 2 370, пострадали более 14 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил в эфире местного телевидения вице-президент Турции Фуат Октай.

«На данный момент число погибших составляет 2 379. 14 483 человека пострадали. Число разрушенных зданий составляет 7 840», — сообщил он.