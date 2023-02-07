США создали прецедент конфискации средств у неугодных иностранных граждан — Захарова
12:32 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов создали прецедент конфискации средств у неугодных иностранных граждан вопреки собственным законам. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с изъятием средств российского бизнесмена Константина Малофеева.
«Путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций власти США создали прецедент конфискации финансовых счетов и имущества у неугодных иностранных граждан вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности», — указала дипломат.
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