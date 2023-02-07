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НОВОСТИ

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции

13:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один гражданин РФ стал жертвой землетрясения в Турции. Об этом ТАСС сообщили во вторник в российских оперативных службах.

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

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