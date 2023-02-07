В США считают, что Украина должна отказаться от идеи возвращения территорий — WP
15:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна отказаться от идеи возвращения ряда территорий для прекращения конфликта. Такое мнение выразили американцы в опросе, проведенном социологической службой Gallup («Гэллап»), результаты которого приводит газета «Вашингтон пост».
По данным издания, «поразительным» стало растущее желание республиканцев «отдать часть Украины России», чтобы завершить конфликт. Согласно опросу Gallup, 41% республиканцев и 16% демократов поддерживают такое решение.
Как отмечает издание, более половины представителей Республиканкой партии также считают, что Вашингтон «делает слишком много» для Киева и необходимо прекратить его финансирование.
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