0
0
0
НОВОСТИ

В США считают, что Украина должна отказаться от идеи возвращения территорий — WP

15:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна отказаться от идеи возвращения ряда территорий для прекращения конфликта. Такое мнение выразили американцы в опросе, проведенном социологической службой Gallup («Гэллап»), результаты которого приводит газета «Вашингтон пост».

По данным издания, «поразительным» стало растущее желание республиканцев «отдать часть Украины России», чтобы завершить конфликт. Согласно опросу Gallup, 41% республиканцев и 16% демократов поддерживают такое решение.

Как отмечает издание, более половины представителей Республиканкой партии также считают, что Вашингтон «делает слишком много» для Киева и необходимо прекратить его финансирование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 07.02.2023
Нужно доработать и скорее внести законопроект о порядке въезда иностранцев — Медведев
0
38
14:32 07.02.2023
Страны НАТО провели учения ВВС с участием США над Балтикой
0
110
14:12 07.02.2023
США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории РФ — Шойгу
0
141
14:07 07.02.2023
Получить моментальные СберКарты теперь можно у выездных менеджеров Сбера
0
159
14:00 07.02.2023
Милитаризация Польши и ее соседей усиливает риски для безопасности Белоруссии — Совбез
0
148
13:32 07.02.2023
Большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине — Маск
0
217
13:20 07.02.2023
Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров
0
206
13:05 07.02.2023
Медведев назвал «хотелками» разговоры в Киеве про «корейский сценарий» для Украины
0
240
13:00 07.02.2023
Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
0
208
12:32 07.02.2023
США создали прецедент конфискации средств у неугодных иностранных граждан — Захарова
0
251

Возврат к списку