Дела лидеров ОПГ хотят рассматривать без присяжных
17:32 07.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс внесены в Госдуму на рассмотрение.
Об этом рассказал их соавтор, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. В соцсети сенатор отметил, что возможность рассмотрения таких дел ставит под угрозу безопасность самих присяжных, а также требует от них более высокого уровня юридической подготовки. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 18:00 07.02.2023
- Из-за утечки информации о возможном визите Зеленского в ЕС произошел скандал - СМИ
- 17:12 07.02.2023
- Боррель не скрывает расистской сущности своего видения мира — Лавров
- 17:04 07.02.2023
- В мобильном приложении Сбера можно увидеть красоты России с высоты птичьего полета
- 17:00 07.02.2023
- ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении — МО РФ
- 16:32 07.02.2023
- Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ — источник
- 16:12 07.02.2023
- Сотрудничество Франции и Мали не отвечало чаяниям малийского народа — глава МИД Мали
- 16:00 07.02.2023
- Новым председателем Консервативной партии Великобритании стал бывший министр торговли Грег Хэндс
- 15:32 07.02.2023
- Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
- 15:12 07.02.2023
- В США считают, что Украина должна отказаться от идеи возвращения территорий — WP
- 15:00 07.02.2023
- Нужно доработать и скорее внести законопроект о порядке въезда иностранцев — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать