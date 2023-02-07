Дела лидеров ОПГ хотят рассматривать без присяжных

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили рассматривать дела лидеров ОПГ без присяжных. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс внесены в Госдуму на рассмотрение.

Об этом рассказал их соавтор, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. В соцсети сенатор отметил, что возможность рассмотрения таких дел ставит под угрозу безопасность самих присяжных, а также требует от них более высокого уровня юридической подготовки. Говорит Москва