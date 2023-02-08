В Москве выявили 3 116 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 116 против 1 523 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 366 796 случаев заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12 против 10 днем ранее, до 47 981. Количество выздоровевших увеличилось на 2 930, до 3 167 113.
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