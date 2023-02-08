Алаудинов сообщил о переброске Киевом в Донбасс дополнительных сил с запада Украины

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

«С противоположной стороны начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины», — подчеркнул командир «Ахмата».

Несмотря на это, по словам Алаудинова, по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.