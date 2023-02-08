Часть брошенных квартир в новых регионах РФ передают нуждающимся в жилье — глава Минстроя
17:00 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть пустующих квартир в новых регионах России передают во временное пользование нуждающимся в жилье, сообщил в среду журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по итогам правительственного часа в Госдуме.
«Есть люди, которые уехали с территорий и не собираются возвращаться. Каждый населенный пункт сегодня имеет какой-то резерв квартир, которые предоставляются жителям, которые находятся в пунктах временного размещения. Задача — создать мирные условия», — сказал Файзуллин.
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