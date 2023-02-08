У секретаря Совбеза РФ нет данных о том, кто подорвал «Северные потоки» - СМИ
19:35 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не располагаю [информацией о том], кто подорвал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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