У секретаря Совбеза РФ нет данных о том, кто подорвал «Северные потоки» - СМИ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не стал комментировать публикации о том, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять США. Он добавил, что не располагает информацией о том, кто мог организовать эти теракты.

«Я не располагаю [информацией о том], кто подорвал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.