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НОВОСТИ

У секретаря Совбеза РФ нет данных о том, кто подорвал «Северные потоки» - СМИ

19:35 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не стал комментировать публикации о том, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять США. Он добавил, что не располагает информацией о том, кто мог организовать эти теракты.

«Я не располагаю [информацией о том], кто подорвал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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