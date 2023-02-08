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Столтенберг: То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии

22:40 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО полагает, что конфликт на Украине может «повториться в Азии», поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки украинского конфликта, «угрожая Тайваню». Об этом заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

«Китай внимательно следит за уроками [конфликта на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню», — сказал он.

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