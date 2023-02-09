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НОВОСТИ

Отношения между Москвой и Лондоном близки к нулю — посол РФ

11:20 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество между Россией и Великобританией близко к нулю, британская сторона разрушила почти всю архитектуру отношений. Об этом заявил в четверг посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Отношения, действительно, близки к нулю. Если раньше у нас сохранялись все-таки поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с начала операции на Украине эти части также были оборваны, британской стороной разрушена практически вся архитектура отношений между двумя странами», — сказал он.

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