Отношения между Москвой и Лондоном близки к нулю — посол РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество между Россией и Великобританией близко к нулю, британская сторона разрушила почти всю архитектуру отношений. Об этом заявил в четверг посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Отношения, действительно, близки к нулю. Если раньше у нас сохранялись все-таки поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с начала операции на Украине эти части также были оборваны, британской стороной разрушена практически вся архитектура отношений между двумя странами», — сказал он.