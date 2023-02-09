РФ есть чем ответить на идею об антироссийском трибунале по Украине — Келин
12:32 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ есть чем ответить на идею о создании антироссийского трибунала по конфликту на Украине, Москва на протяжении 8 лет собирала свидетельства о военных преступлениях Киева в Донбассе. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в четверг в интервью телеканалу «Россия-24».
«Есть <…> гипотеза — создать некий квазисудебный орган на базе украинского правосудия с иностранными элементами, — отметил дипломат. — Кроме как такой пропагандистской площадкой, абсолютно нелегитимной и не имеющей юрисдикции в отношении России, это ничем иным быть не может. И понятно, что нам есть чем ответить, с учетом того, что мы 8 лет документировали военные преступления Украины в Донбассе».
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