РФ есть чем ответить на идею об антироссийском трибунале по Украине — Келин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ есть чем ответить на идею о создании антироссийского трибунала по конфликту на Украине, Москва на протяжении 8 лет собирала свидетельства о военных преступлениях Киева в Донбассе. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в четверг в интервью телеканалу «Россия-24».

«Есть <…> гипотеза — создать некий квазисудебный орган на базе украинского правосудия с иностранными элементами, — отметил дипломат. — Кроме как такой пропагандистской площадкой, абсолютно нелегитимной и не имеющей юрисдикции в отношении России, это ничем иным быть не может. И понятно, что нам есть чем ответить, с учетом того, что мы 8 лет документировали военные преступления Украины в Донбассе».