ЕС окажет больше военной поддержки Украине — Reuters со ссылкой на Борреля

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит заявил, что Евросоюз будет больше помогать Украине в военном плане. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

«Евросоюз окажет Украине больше военной поддержки», — заявил Боррель.