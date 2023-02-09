Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск попыткой выиграть время до получения оружия

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание ВСУ сдавать Артемовск попыткой выиграть время для получения западного оружия. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в четверг в журнале «Шпигель».

Отвечая на вопрос, почему украинская армия не уходит из Артемовска, он сказал: «Мы в настоящее время приобретаем время для [того, чтобы дождаться] поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена», — сказал он.