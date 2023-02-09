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Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск попыткой выиграть время до получения оружия

17:40 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание ВСУ сдавать Артемовск попыткой выиграть время для получения западного оружия. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в четверг в журнале «Шпигель».

Отвечая на вопрос, почему украинская армия не уходит из Артемовска, он сказал: «Мы в настоящее время приобретаем время для [того, чтобы дождаться] поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена», — сказал он.

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