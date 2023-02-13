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Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова

10:32 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на своего помощника, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова несколько дней назад. Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник.

«Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник главы ЧР, командир спецназа „Ахмат“ и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Забегая вперед, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал Кадыров.

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