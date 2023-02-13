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НОВОСТИ

Экс-глава Пентагона считает, что США используют Украину для достижения целей против РФ

11:20 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский народ в конфликте с Россией «делает грязную работу», которой в США не хотели бы заниматься. С такой оценкой выступил бывший министр обороны США Марк Эспер в опубликованном в понедельник разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Пранкеры позвонили Эсперу от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и спросили бывшего главу Пентагона о его мнении насчет участия США в конфликте на Украине. «Украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать их тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее», — отметил Эспер. По его мнению, расширение влияния России в других странах, в том числе в Африке, «представляет проблему» для США.

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