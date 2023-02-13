НАТО намерена создать еще более сильную армию Украины после конфликта — генсек
17:12 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО считает необходимым создать еще более сильную армию на Украине после любого завершения текущего конфликта и полностью перевести ее на натовские стандарты. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы должны обеспечить Украину еще более сильной армией после того, как какое-либо мирное соглашение будет заключено, чтобы предотвратить новое большое нападение», — сказал Столтенберг, отметив, что армия должна быть полностью переведена на «стандарты НАТО».
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