Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения — Пашинян
11:00 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения завершила работу над проектом мирного соглашения с Азербайджаном и отправила его в Баку, а также государствам — членам Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и наши предложения были переданы азербайджанской стороне. Мы их передали также странам Минской группы ОБСЕ», — сказал он.
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