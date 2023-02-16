Армения направила в Азербайджан проект мирного соглашения — Пашинян

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения завершила работу над проектом мирного соглашения с Азербайджаном и отправила его в Баку, а также государствам — членам Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и наши предложения были переданы азербайджанской стороне. Мы их передали также странам Минской группы ОБСЕ», — сказал он.