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Собянин: Врачи флагманского центра ГКБ им Вересаева за первый месяц работы спасли почти 4 000 пациентов

17:44 16.02.2023

Во флагманском центре городской клинической больницы имени Вересаева за месяц с момента открытия удалось спасти жизни примерно 4 тыс. пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чаще всего врачи центра помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными травмами, острыми хирургическими патологиями – аппендицит, панкреатит и др. Около 20% пациентов были в тяжëлом состоянии, 45% – в состоянии средней тяжести, ещё 35% – в удовлетворительном», – отметил градоначальник.

По словам Собянина, в этом первом в Москве флагманском центре внедряется новый стандарт оказания экстренной помощи. Особая цифровая система «Триаж» помогает распределять пациентов по срочности оказания медицинской помощи, сведения о состоянии пациента врачи приемного отделения получают до того, как его экстренно доставят в медицинское учреждение. Центр оборудован самым современным оборудованием, а благодаря концепции «врач к пациенту» больному не нужно ходить по кабинетам.

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