Мэр Собянин: Объем промышленного производства в Москве за год увеличился на 8,5%

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В 2022 году объем промышленного производства в Москве вырос на 8,5%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом сейчас каждое третье промпредприятие мегаполиса - высокотехнологичное. «И их становится все больше. Сейчас в Москве работает свыше 3500 промышленных площадок, - рассказал градоначальник. - Объемы производства тоже растут: в 2022 году - на 8,5% по сравнению с 2021 годом. Заводы расширяют выпуск товаров в ответ на увеличившийся спрос в том числе со стороны транспортной, строительной и медицинской отраслей».

Глава города напомнил, что предприятия получают от столичных властей субсидии или займов по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства. Также в Москве предоставляются налоговые льготы при присвоении специальных статусов. Бизнес может получить и нефинансовую помощь через центр поддержки промышленности, а онлайн-реестр «Банк технологий» помогает подобрать оборудование и программное обеспечение.