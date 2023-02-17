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Мэр Собянин: К концу 2023 года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

14:59 17.02.2023

Парк московских трамваев до конца 2023 года будет полностью обновлен. По словам мэра Сергея Собянина, к 2026 году мегаполис закупит еще 150 российских трамваев нового поколения. «В этом году закончим обновление парка трамваев на 100%. Всего в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения. Это позволит еще больше расширить парк», - сообщил градоначальник в Telegram.

Как отмечает Собянин, к концу нынешнего года по городу будут курсировать только низкопольные трамваи, которые удобно использовать маломобильным и пожилым людям, а также пассажирам с детьми.

По данным мэра, производство трамваев удалось локализовать на 90%. Закупки трамваев помогают поддержать отечественное машиностроение, а также производство российских материалов. Также Сергей Собянин отметил, что травайное сообщение в Москве будет развиваться.

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