Мэр Собянин: За два года акция «Ученые — в школы» прошла в 200 учебных заведениях Москвы

17:35

В последние два года мероприятия акции «Ученые - в школы» состоялись в 200 учебных заведениях Москвы, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.



«Научные работники поделились знаниями в разных сферах - от геологии до вирусологии и медицины. Школьники задавали вопросы и участвовали в дискуссиях», - рассказал глава города в Telegram.

По словам градоначальника, акция дает возможность детям определиться с будущей профессией и искать идеи для собственных исследований и проектов. Как отмечает Собянин, также за два года московские ученые прочитали школьникам более 560 лекций».