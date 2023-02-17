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НОВОСТИ

Мэр Собянин: За два года акция «Ученые — в школы» прошла в 200 учебных заведениях Москвы

17:35 17.02.2023

В последние два года мероприятия акции «Ученые - в школы» состоялись в 200 учебных заведениях Москвы, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

«Научные работники поделились знаниями в разных сферах - от геологии до вирусологии и медицины. Школьники задавали вопросы и участвовали в дискуссиях», - рассказал глава города в Telegram.

По словам градоначальника, акция дает возможность детям определиться с будущей профессией и искать идеи для собственных исследований и проектов. Как отмечает Собянин, также за два года московские ученые прочитали школьникам более 560 лекций».

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