Меркель подтвердила, что Минские соглашения были призваны дать Украине «больше времени»
12:20 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписание Минских соглашений дало Украине время на развитие в период между 2014 и 2021 годами и послужило для того, чтобы Запад смог оказывать Киеву необходимую поддержку. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном в понедельник разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры позвонили экс-канцлеру от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В разговоре с мнимым «Порошенко» Меркель выразила мнение, что сейчас нет смысла «копаться в 2014 году». «Тогда (в 2014 году — прим. ТАСС), чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали это соглашение. Можно ли было предотвратить войну или нет? Этот вопрос больше не актуален. Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. <…> И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», — сказала она.
В опубликованном 7 декабря 2022 года интервью германской газете «Цайт» Меркель заявила, что Минские соглашения 2014 года было попыткой «дать Украине время». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена. Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель стали для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.
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