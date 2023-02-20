Сергей Собянин: Московский инновационный кластер объединяет более 35 000 компаний по всей стране

17:40

Количество пилотных испытаний, проводимых в рамках городской программы тестирования инноваций в Москве, планируется увеличить в 1,5 раза. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас инновационной инфраструктурой мегаполиса пользуются изобретатели со всей России, а Московский инновационный кластер (МИК) объединил более 35 тыс. компаний из различных регионов. «Им доступны проекты Московского инновационного кластера (МИК), а также программа тестирования разработок на городских и коммерческих площадках, - отметил градоначальник в своем Telegram-канале. - В этом году мы увеличим число пилотных испытаний в 1,5 раза. МИК объединяет больше 35 тыс. компаний из столицы и 81 региона и помогает инноваторам на всех этапах - от создания технологического продукта до его продажи»

По словам мэра, в Москве разработан ряд эффективных программ для стартаперов. Например, они могут отправиться на обучение в «Академию инноваторов», могут получать практические рекомендации по доработке своих продуктов, им помогают привлекать инвестиции и находить партнеров, а также запускать первые продажи.

Как отмечает Собянин, один из финалистов академии прошлого года - стартап Rocket Group из Орла создает полностью автономные модульные дома с нулевым потреблением энергии. «В России эта ниша почти свободна. С помощью МИК компания быстро наладила производство, сбыт и аренду домов, - сообщил мэр. - За время участия в программе стартап получил больше 100 предзаказов из 20 стран».