Минобороны должно быть готово к ядерным испытаниям, но первой РФ их не проведет — Путин
16:32 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости, но первой Москва их проводить не будет, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что российская сторона знает «всю подноготную» США о том, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов и что в этой связи «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются уже о «возможностях натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов: такая информация есть».
«В этой ситуации (идей в США провести испытания ядерного оружия — прим. ТАСС) Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем», — указал глава государства.
«Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — резюмировал Путин.
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