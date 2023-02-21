Председатель КНР может весной посетить Россию - WSJ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин может в обозримом будущем посетить Россию. С таким утверждением выступила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл», ссылающаяся на источники.

По их данным, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены. Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае. Как утверждают источники газеты, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также указать на недопустимость применения ядерного оружия.