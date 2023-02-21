Председатель КНР может весной посетить Россию - WSJ
18:30 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены. Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае. Как утверждают источники газеты, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также указать на недопустимость применения ядерного оружия.
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