Мэр Собянин: Проект реорганизации части промзоны "Коровино" позволит создать более 2300 рабочих мест

19:03

Проект реорганизации части промзоны «Коровино» в северной части Москвы утвержден. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, в Дмитровском районе, на участке между улицами Ижорская, Лобненская и Вагоноремонтная, будут построены современные промышленно-производственные здания и общественно-деловой центр площадью 84 тыс. кв м.

«В итоге работу здесь смогут получить свыше 2,3 тыс. человек», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Собянина, планируется также реконструировать дороги и построить новые улицы, а также организовать парковки для автомобилей. Территорию обеспечат нужной инженерно-коммунальной инфраструктурой.