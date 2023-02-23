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Мэр Москвы Собянин: Штат машинистов для БКЛ метро полностью укомплектован

17:37 23.02.2023

Новейшими поездами на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена будут управлять специально подготовленные машинисты. По словам мэра Москвы Сергей Собянина,  для этого обучены более 500 сотрудников. 

«Штат машинистов для Большой кольцевой линии укомплектован - свыше 500 специалистов будут управлять новейшими поездами «Москва 2020», - рассказал градоначальник в своем Telegram-канале. - Будущие машинисты четыре с половиной месяца обучались в Корпоративном университете транспортного комплекса и еще три месяца проходили практику».

В целом, строительство БКЛ обеспечило Москве 6 000 рабочих мест – на новой линии, создание которой практически завершено, теперь работают дежурные по станциям, монтеры пути, машинисты электропоездов. 

Напомним, по БКЛ будут курсировать современные компьютеризованные поезда «Москва 2020», которые созданы с учетом всех новейших достижений в сфере транспорта и машиностроения. 

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