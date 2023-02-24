Мэр Собянин: В Москве отреставрировано более 2000 памятников архитектуры за 12 лет

12:21

За 2022 год в Москве специалисты смогли восстановить более 200 памятников архитектуры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, еще столько же планируют отреставрировать до конца 2023 года. «На днях московская программа реставрации перешагнула знаковый рубеж - 2 000 возрожденных памятников архитектуры, - отметил мэр. - И еще более важная цифра - с 2010 года число памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 7,4 раза - с 1 325 до 180. Доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, выросла с 61% до 96,4%».

Как отмечает градоначальник, подобных объемов реставрационных работ не ведут ни в одном другом мегаполисе мира, а сохранением объектов занимаются городские власти, федеральные ведомства, религиозные общины и многочисленные частные владельцы памятников архитектуры.

Среди восстановленных памятников архитектуры - особняк Рутковских в Большом Козловском пер., д. 5, стр. 1, фасаду которого вернули исторический облик. Также специалисты провели работы в усадьбе тайного советника обер-прокурора Святейшего Синода Яковлева на Тверском бульваре - «дом Грибоедова» из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Реставрацию провели в комплексе зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной, которые были построены в XVIII-XIX веках, а в конце прошлого столетия пришли в запустение.

На ВДНХ продолжали восстанавливать исторические объекты, список которых пополнил павильон №5 «Физика» (бывший павильон Латвийской ССР).

«В ближайшие годы планируем сделать не меньше, - сообщил Сергей Собянин. - Сегодня реставрационные работы ведутся на 561 объекте культурного наследия, из них приблизительно 200 будут завершены уже в 2023 году».