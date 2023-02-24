Мэр Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок

18:40

В Москве важным трендом стало возрождение популярности городского транспорта. По словам мэра Сергея Собянина, в 2022 году среднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте выросло на 580 тыс., или на 4%, по сравнению с 2021 годом. При этом доля поездок на городском транспорте увеличилась на два процентных пункта, составив 64%.

Согласно экспертным оценкам, по темпам восстановления пассажиропотока на городском транспорте после пандемии ковида Москва стала первой в Европе и вошла ведущую тройку городов мира. Горожане активно пользуются метро, поездами Московских центральных диаметров (МЦД), трамваями и электробусами для совершения ежедневных поездок по мегаполису.

При этом в 2022 году горожане совершали на автомобилях в среднем на 300 тыс. поездок меньше, чем в 2021 году. В 2022 году среднее время поездки на общественном транспорте от Московской кольцевой автодороги до центра столицы в час пик составило 53 минуты, что на 21% меньше, чем в 2010 году, когда на такую поездку требовалось 67 минут.

Хотя с 2010 года количество зарегистрированных в столичном регионе автомобилей увеличилось в 1,5 раза, средняя скорость движения на главных магистралях мегаполиса выросла на 22%.

Транспортная система мегаполиса развивается - в прошлом году на Центральном транспортном узле завершили строительство и реконструкцию девяти пригородных вокзалов. Также начал действовать новый терминал для поездов «Аэроэкспресс» в северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево, что позволяет пассажирам могут добираться из Москвы до терминалов В и С без пересадок. Также завершился основной и самый сложный этап реконструкции на участке «Площадь трех вокзалов» («Каланчевская») - «Курская» МЦД-2, который связан со строительством МЦД-4.

В московском метро главным результатом 2023 года будет запуск движения по Большой кольцевой линии метро с открытием девяти новых станций. Всего в нынешнем году планируют ввести в эксплуатацию 14 станций.