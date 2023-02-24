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Сергей Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 000 субъектов МСП столицы

18:56 24.02.2023

Финансовую поддержку Москвы в 2022 году смогли получить боле 13 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства мегаполиса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина,  город выполнил более 10 программ поддержки бизнеса и наиболее популярно у малого и среднего бизнеса оказалось льготное кредитование.

«Полученные деньги предприниматели направили на инвестиции, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Кассовая выручка предприятий за прошлый год увеличилась на 24%, а поступления в бюджет города - на 23%», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отмечает Собянин, самый большой вклад в экономику города смогли внести торговля, строительство, обрабатывающее производство, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также операции с недвижимостью. По словам мэра, малый и средний бизнес справился со сложностями и продолжает развиваться, что подтвердило эффективность мер поддержки. В нынешнем году Москва будет помогать малому и среднему бизнесу с учетом приоритетных направлений развития предпринимательства.

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