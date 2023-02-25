Мэр Собянин: Москва обеспечит молочные кухни сухими молочными смесями собственного производства
18:53 25.02.2023
В Москве удалось наладить собственное производство сухих молочных смесей. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, местные производители теперь смогут обеспечить своей продукцией молочные кухни мегаполиса.
Как написал глава города в своем Telegram-канале, решить эту важную для Москвы задачу помогло использование офсетных контрактов. В их рамках бизнесмены инвестируют финансы в строительство или модернизацию производства в столице, а городские власти гарантируют закупку производимой ими продукции.
В 2022 году по офсетным контрактам на московские молочные кухни было поставлено примерно 50 тыс. тонн необходимой продукции, например, сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре.
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