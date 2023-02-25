0
0
43
НОВОСТИ

Мэр Собянин: Москва обеспечит молочные кухни сухими молочными смесями собственного производства

18:53 25.02.2023

В Москве удалось наладить собственное производство сухих молочных смесей. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, местные производители теперь смогут обеспечить своей продукцией молочные кухни мегаполиса. 

Как написал глава города в своем Telegram-канале, решить эту важную для Москвы задачу помогло использование офсетных контрактов. В их рамках бизнесмены инвестируют финансы в строительство или модернизацию производства в столице, а городские власти гарантируют закупку производимой ими продукции. 

В 2022 году по офсетным контрактам на московские молочные кухни было поставлено примерно 50 тыс. тонн необходимой продукции, например, сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 25.02.2023
Тюменский школьник, пытавшийся поджечь военкомат, арестован за подготовку теракта
0
49
18:32 25.02.2023
Мэр Собянин: Новая разметка позволила увеличить скорость движения на некоторых участках МКАД на 35%
0
135
18:30 25.02.2023
Главы Минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий РФ на Украине
0
121
18:27 25.02.2023
Сергей Собянин: Столичный кластер электромобилестроения объединил уже более 40 предприятий
0
111
18:20 25.02.2023
Решением мэра Москвы долина притока Яузы реки Лихоборки стала новой особо охраняемой природной территорией
0
124
18:14 25.02.2023
Мэр Собянин: В 2022 году переселение по программе реновации начали 37 000 москвичей
0
129
18:00 25.02.2023
ЕС включил в 10-й пакет санкций против РФ 7 иранских компаний, якобы связанных с Москвой
0
159
17:30 25.02.2023
ВС РФ сбили за сутки три украинских самолета
0
215
17:00 25.02.2023
Лукашенко считает, что Киев не ввяжется в военные действия в Приднестровье
0
264
16:00 25.02.2023
В Москве выявили 1 705 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
286

Возврат к списку